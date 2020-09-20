المنيا يحقق فوزا صعبا وهاما علي الفيوم في موتجهة مثيرة باللقسم الثاني

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فاز فريق المنيا علي فريق الفيوم، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2019\2020.



وقد خاض الفريق المنياوي مباراه اليوم بتشكيله مكونه من : محمد حسانين، أيمن ناصر ، محمود المنشاوي ، برسوم محروس ، كاستيلا، محمد شديد ، مصطفى شعبان الشوبكشي، بدوي عاشور، عمرو عثمان، احمد عصام، محمد علي صادق.



في حين خاض الفيوم هذه المباراه بتشكيله مكونه من :أحمد خير، أحمد زكي،محمود الحسيني، أحمد سعد، محمد عيد، طاهر ربيع، كريم رأفت،ادهم حسن، محمد رفعت،محمود أحمد،عمرو عاطف



هذا وقد شهدت مجريات الشوط الأول اداءا متوسطا للفريق المنياوي، حيث تمكن مصطفي شعبان الشيبكشي من إحراز الهدف الأول للمنيا في الدقيقة 27 من راسية رائعه تسكن شباك الفيوم لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف نظيف.



ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط المدربين، حيث تمكن محمد رفعت من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثانيه من عمر الشوط الثاني، قبل أن يسجل محمد علي صادق الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 5 من عمر الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بعدها بفوز المنيا بهدفين لهدف