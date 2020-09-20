أوس أوس يروج لمسرحية "صباحية مباركة "

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شارك الفنان محمد أسامة والشهير بأوس أوس جمهوره بصورة له من العرض الخاص بمسرحية "صباحية مباركة ".



وعلق أوس أوس علي الصورة قائلاً : " شرفنا ونورنا في المسرح امبارح أخونا النجم محمد أنور والمخرج الكبير الأستاذ وائل إحسان والشيخ محمود أنور النحاس .



وتابع قوله : مستنينكم كل أسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت علي علي مسرح جراند نايل تاور في عرض جديد من مسرحية 'صباحية مباركة '.





يشار أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي".

