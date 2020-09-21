"رؤى عربية".. إلتقاء المشهد التشكيلي على شرف الراحل "طلعت عبد العزيز" بمشاركة عدد من نجوم الفن

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تظاهرة فنية زاخرة بعشرات الأعمال الفنية التي تتنوع بين الرسم والتصوير والنحت تحتضنها القاهرة في شهر أكتوبر المقبل بدورته السادسة بين جنبات معرض "رؤى عربية" بمشاركة 9 دول عربية وأوروبية.

المعرض الذي ستستضيفه قاعة الأهرام للفنون، تنظمه مجموعة "كاريزما للفنون"، التي تهدف عبر معارضها إلى التقارب بين الفنانين العرب، وتبادل الخبرات والرؤى الفنية بين الأجيال التشكيلية.

يقام المعرض على شرف الفنان القدير الراحل طلعت عبدالعزيز يشارك في تكريم الفنان الراحل كل من رؤى عربية برئاسة الفنان احمد جمال جمعية فن بلا حدود بفرنسا برئاسة الفنانة نعيمة السبتي جمعيه ثقافة العالم بفرنسا والمغرب برئاسة نزهه بنعدي الفدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة عماد طلعت جاليري فنون المها برئاسة الفنانة مها ياسين الاتحاد الأوروبي للفنون الأورو اسيوية برئاسة الفنان evgeny manakin.

ضيوف شرف الافتتاح الفنان القدير مهند الداود، والفنان القدير حجاج عبدالعظيم، والفنان القدير طارق دسوقي، الكابتن مؤمن زكريا، والشاعر عمرو حسن، ونجمه استار اكاديمي الفنانة هايدي موسي، وملكة جمال مصر ميرنا الحلواني، اللجنه العليا الفنانة مطلوبة قربان، والفنان محمد العسيري د. أحمد الحربي، ود. وفاق حميد، المنسق الإعلامي للمعرض محمد عدلي




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