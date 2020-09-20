عاجل.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:02 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا رقم 553 لسنة 2020 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2020.
 
وتضمن القرار، تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار ونشر القرار في الجريدة الرسمية. 

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مصلحة السجون قرار جمهوري عيد القوات المسلحة المسجونين

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