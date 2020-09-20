حلوان العام يفوز على بدلاء وادي دجلة وديًا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح فريق حلوان العام، فى الفوز على رديف فريق وادي دجلة ودياً، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حلوان العام، وذلك ضمن استعدادات الفريق لاستئناف دورى القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.

أحرز رباعية حلوان العام كلا من: عبد الرحمن شيتوس، إبراهيم سلامة، حسن سوني، حمادة حسين. بينما أحرز ثلاثية دجلة كلا من أحمد شريف، كريم محمد، حسين ذكري.

ويستعد حلوان العام لملاقاة أبو النمرس، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، ويحتل حلوان العام المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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