خالد الجندي: مهاجمو فتوى فضيلة المفتي عن عطر المرأة لا يفهمون شيئًا عن الدين (فيديو)

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تقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالاعتذار على الهواء لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، لتعرضه للهجوم بسبب بعض الفتاوى.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، مخاطبًا مفتي الجمهورية: "هذا قدرك ولك الأجر والمثوبة"، منوهًا بأن هناك جهات مغرضة تحاول النيل من مقام العالم الجليل الدكتور شوقي علام، معقبًا: "لن نسمح بمحاولات إرهاب هذا العالم والقامة الجليلة".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مهاجمو فتوى فضيلة المفتي عن عطر المرأة لا يفهمون شيئا عن الدين، منوهًا بأن هناك حديث للرسول –صلى الله عليه وسلم- قال فيه: " أيُّما امرأةٍ استَعْطَرت فمرَّت على قومٍ لِيجِدوا ريحَها فهي زانيةٌ"، وهذا الحديث يقصد من تعطرت بهدف تحريض الرجل على فتنة عن قصد، ولا يمكن تعميم الحديث على جميع المسلمات، فلو خرجت المرأة وتعطرت لترضى عن نفسها ولا تؤذي أحد برائحة متغيرة لا ينطبق عليها الحديث، معلقًا: "عدم الفهم بيودينا في داهية، ومش كفاية انه مش فاهم داخل يعدل على سماحة المفتي".



وقال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية.



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، والتعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضاري، مشيرا إلى أن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور.



وأكد الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، أن معركة الوعى هي السبيل الوحيد للنجاة، موضحًا أن عدم ترديد الشائعات مطلوب شرعًا والإنسان مسئول عن كل كلمة ينطق بها ويكتبها وكل إشارة يشير بها.



وأوضح المفتى: "تشيير الأخبار الكاذبة وكتابة أخبار غير حقيقة وبوستات وترديد الشائعات كله مسجل وستلقاه يوم القيامة وتقول مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرو ولا كبيرة إلا أحصاها".



وتابع: "أننا أمام كم كبير من الشائعات التي أنتجها التقدم العلمي في مجال التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني ونحن في عصر اختلطت فيه الرؤى ويجب أن نتبين" موضحًا، أن هناك قنوات معادية تريد أن تهدم هذا المجتمع وعداوتها واضحة ولا بد ألا نقبل أي خبر يلقى هكذا ولا بد من التثبت الحقيقي.

