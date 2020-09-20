بثلاثية نظيفة برايتون يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تلقى نيوكاسل هزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عقب خسارته صفر / 3 أمام ضيفه برايتون، والتي أقُيمت اليوم الأحد على ملعب سانت جيمس بارك لحساب الجولة الثانية من الدوري.





وتجمد رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد برايتون، الذي تمكن من تعويض خسارته 1 / 3 أمام ضيفه تشيلسي في المرحلة الماضية بالمسابقة.





وارتدى الفرنسي نيال موباي ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لبرايتون في الدقيقتين الرابعة من ركلة جزاء والسابعة، فيما أضاف الأيرلندي الشاب أرون كونولي الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 83.



