الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الزمالك، مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد عروض الاحتراف التي تلقاها الاعب في الآونة الأخيرة.

 

شروط الزمالك لبيع مصطفى محمد

 

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن شروط الأبيض للتخلي عن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك لن يوافق على رحيل مصطفى محمد إلا في حال حصول الفريق الأبيض على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتابع مرتضى منصور أن مصطفى محمد لن يرحل إلا في حالة وجود عرض مالي كبير يليق بمستوى الاعب وقيمته مع الزمالك.

 

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم مصطفى محمد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالرحيل عن قلعة ميت عقبة، للاحتراف الخارجي.

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