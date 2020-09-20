الزمالك يُحدد شروطه لبيع مصطفي محمد
تترقب جماهير وعشاق الزمالك، مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد عروض الاحتراف التي تلقاها الاعب في الآونة الأخيرة.
شروط الزمالك لبيع
مصطفى محمد
كشف مرتضى منصور
رئيس الزمالك، عن شروط الأبيض للتخلي عن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي
الأبيض، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وأوضح مرتضى منصور
أن الزمالك لن يوافق على رحيل مصطفى محمد إلا في حال حصول الفريق الأبيض على بطولة
دوري أبطال أفريقيا.
وتابع مرتضى منصور
أن مصطفى محمد لن يرحل إلا في حالة وجود عرض مالي كبير يليق بمستوى الاعب وقيمته
مع الزمالك.
الجدير بالذكر
أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم مصطفى محمد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول
بنادي الزمالك، بالرحيل عن قلعة ميت عقبة، للاحتراف الخارجي.