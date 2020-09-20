بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم الصربي "ميتشو" في ولايته الأولي بالقلعة البيضاء؟ (أرقام)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:21 م
ميتشو
ميتشو
علاء خليف
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انتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية بخصوص اتفاق إدارة الزمالك مع المدرب الصربي "ميتشو" المدير الفني السابق للفريق الأبيض للعودة مجددا لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده ورحل عن القلعة البيضاء مؤخرا لتولي تدريب فريق التعاون السعودي.

ميتشو سبق وتولي القيادة الفنية للزمالك عام 2019 ولكنه لم يستمر طويلا مع الفريق ورحل بسبب سوء النتائج بعدما حصد مع الفريق بطولة كأس مصر، ويتولي حاليا القيادة الفنية لمنتخب زامبيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه "ميتشو"  في ولايته الأولي مع الزمالك:-

تولي الصربي ميتشو القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال ولايته التدريبية السابقة في 17 أغسطس لعام 2019، واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض لمدة 107 يومًا تقريبًا، قبل إقالته رسميًا مطلع ديسمبر الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.
قاد الصربي "ميتشو" الزمالك في 13 مباراة بمختلف البطولات (5 بالدوري الممتاز – 3 بكأس مصر – 4 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المحلي)، حقق الفوز في 8 مباريات بنسبة فوز (61.5%)، بينما خسر في 4 مباريات بنسبة (30.8%)، بينما تعادل في مباراة وحيدة بنسبة (7.7%).

نجح لاعبو الزمالك في تسجيل 21 هدفًا تحت قيادة الصربي "ميتشو"  بمعدل (1.61 هدف لكل مباراة)، بينما استقبلت شباك الفريق الأبيض 12 هدفًا بمعدل (0.92 هدف لكل مباراة).

أكبر فوز حققه الزمالك تحت قيادة المدرب الصربي كان بنتيجة 6-0 علي حساب فريق ديكاداها الصومالي، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما أكبر هزيمة كانت بثلاثية نظيفة أيضًا في المباراة الأخيرة أمام مازيمبي في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حصد المدرب الصربي مع الزمالك لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق بيراميدز بالفوز عليه 3-0 في النهائي، بينما خسر لقب بطولة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2 في سبتمبر الماضي.

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