الاتصالات يلاقي السكة الحديد وديًا

يلتقي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور بنظيره المصرية للاتصالات الذي يقوده هاني العقبي، عصر الاثنين، بملعب السكة الحديد، قبل عودة مباريات دوري القسم الثالث.





يذكر ان السكة خاض 5 مباريات وديات، فاز في أربع مباريات أمام المتحدة، والشباب العراقي، وتوشكى، ومنشية البكاري، وخسر من البنك الأهلي.





بينما لعب الاتصالات ثلاث 3 وديات، بدأها بالتعادل مع الالومنيوم سلبيا، ثم الفوز على اتحاد الشرطة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، كما تعادل مع البلاستيك بهدفين لكلا الفريقين.





ويستعد السكة لمواجهة الشمس على ملعبه عقب استئناف القسم الثالث، بينما سيخرج الاتصالات لملاقاة أكتوبر.



