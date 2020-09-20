وزير الأوقاف السوداني يوجه الشكر لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لبلاده

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
Advertisements

بحث رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة نصر الدين مفرح، سبل تعزيز التعاون المشترك في الشأن الديني، ودفع مسيرة العمل بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات في الوعظ والبحوث وتدريب الأئمة.

 

حضر اللقاء سفير الدولة لدى جمهورية السودان حمد محمد حميد الجنيبي، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محمد سعيد النيادي، والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية عمر حبتور الدرعي، ومدير فرع الهيئة في عجمان عبيد حمد الزعابي.

 

وبحث الاجتماع آلية دعم دولة الإمارات لوزارة الشؤون الإسلامية في السودان وتقديم الدعم للمساجد، والمواصلة في عقد دورات تدريب الأئمة التي بدأت سابقا، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال البحوث الإسلامية والفتوى والحج والشؤون الإدارية، ودفع مسيرة العمل المشترك في جانب الوعظ لعكس الوجه المشرق للدين الإسلامي وحرصه على السلام التعايش بين الشعوب، ومحاربة التطرف والإرهاب.

 

وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي بالعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين والقيادتين الرشيدتين.

 

من جانبه، عبر الوزير السوداني عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على وقوفهم ودعمهم المتواصل لجمهورية السودان ومساندة شعبها، مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والتواصل الحضاري بينهما خدمة للأهداف المشتركة، مبدياً إعجابه بتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الشأن الديني، وحرصها على مواكبة التطور والتقنية الحديثة، والاستفادة منها في إيصال رسالتها السمحة للجمهور وشعوب العالم.

أخبار تهمك

بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة فتاة الدقهلية بعد اثبات نسب الطفلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري

منذ 35 دقيقة

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:13 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

04:10 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

راتب مدرب الزمالك الجديد

04:00 م

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟