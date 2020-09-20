الاوبرا تعلن عن اختبارات لضم مطربين وعازفين جدد لفرق الموسيقى العربية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ضمن خطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الهادفة الى اثراء وتطوير فرقها الفنية اعلنت ادارة الموسيقى الشرقية عن اجراء اختبارات لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين ممن تتراوح اعمارهم بين 18 حتى 30 عام . 
قالت الفنانة جيهان مرسى رئيس الادارة المركزية للموسيقى الشرقية انه بالنسبة لاختبارات الاصوات الجديدة يؤدى المتقدم امام اللجنة اغنية من التراث الى جانب اغنية حديثة ، اما العازف يشترط ان يملك القدرة على القراءة الوهلية للمدونة الموسيقية ، مشيرة ان تسجيل الطلبات يتم بمكتب الادارة المركزية للموسيقى الشرقية بالاوبرا من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء وتم تحديد 15 نوفمبر المقبل كاخر موعد لتلقيها .
يذكر ان دار الاوبرا المصرية يتبعها 5 فرق للموسيقى العربية هى عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، الموسيقى العربية للتراث ، القومية العربية للموسيقى ، الانشاد الدينى واوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى .

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