فريق الإمارات تقترب من حصد لقب "طواف فرنسا" (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
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تمكن فريق الإمارات للدراجات للمحترفين، اليوم الأحد، من الحصول على صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات، بفوزه بالمرحلة العشرين وقبل الأخيرة، بفضل تادي بوغاتشار، ليقترب من حسم اللقب.

 

وتمكن الدراج من قطع مسافة المرحلة قبل الأخيرة في 55.55 دقيقة متفوقاً بفارق 1.21 دقيقة عن الهولندي توم دومولين دراج فريق جامبو فيزما الذي حل في المركز الثاني، والأسترالي ريتشي بورت دراج فريق تريك سيغافريدو الذي حل في المركز الثالث. وفقا لقناة "مداد نيوز".

 

واعتلى بوغاشتار صدارة التصنيف العام للطواف مسجلاً 84 ساعة و26 دقيقة و33 ثانية بفارق 59 ثانية عن مواطنه بريموز روغليتش دراج جامبو فيزما مما يقربه من تحقيق لقب الطواف قبل الجولة الأخيرة والختامية التي تقام الأحد.

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