7 أهداف حصيلة فوز بني سويف على ديروط بالقسم الثاني





خاض بنى سويف المباراة بتشكيل مكون من، محمود جمال، ومصطفى الصفتي، وهارون اسماعيل وعبد الواحد عبد العزيز، وحسام البدري، ورضا عبد العال، ونصر رمضان، ومحمود بكري، وحسام عيسي، وكريم أشرف، ومحمود عبد العاطى .

فيما بدا ديروط بقيادة مديره الفنى أحمد سعد المباراة بتشكيل مكون من : حسام محمد وجاستن، ومحمود مرجان والحسينى أحمد وأحمد تيمور وسعد رجب ورامز ميلاد، وخالد سيد وحمادة زيدان وعادل شلبي وفرغلى بالو .



أحرز لبنى سويف محمود عبد العاطى بالدقيقة 9 ثم أضاف رضا عبد العال الهدف الثانى لبنى سويف بالدقيقة 11 ونجح حمادة زيدان فى إحراز هدف لديروط من ركلة جزاء عقب عرقلة مصطفى الصفتى لأحد لاعبي ديروط بمنطقة الجزاء .





وعقب الهدف نشط بنى سويف من محاولاته الهجومية ونجح فى إحراز الهدف الثالث عن طريق كريم اشرف بالدقيقة ٣٠ ثم أضاف رضا عبد العال الهدف الرابع بالدقيقة 34 واضاف حسام عيسى، الهدف الخامس بالدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الاول .



في بالشوط الثانى سجل اللاعب أحمد منصور هدف ديروط الثانى بالدقيقة 43.



وخلال المباراة أشرك حسن موسي المدير الفني لبنى سويف عاطف محمود ومصطفى صلاح ومحمد اشرف وأحمد عبد الرازق بدلا من حسام البدرى ومحمود عبد العاطى وكريم اشرف ورضا عبد العال .



فيما جاءت تغييرات ديروط بنزول محمود بوجا، ومحمد آدم ومحمد فوزى وفتحى مصطفى وأحمد منصور، بدلا من، محمود مرجان وحمادة زيدان وخالد محمد سيد وفرغلى بالو وعادل شلبي .



وحصل مصطفى صلاح ' الصفتى ' لاعب بنى سويف وحسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على الكارت الاصفر .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من هشام الفلال، وعاونه حمدى عباس ومحمد حسين، ويحي عبد الحميد حكما رابعا وحمدى طه مراقب الحكام.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة ٣٨ بالمركز الأول، فيما توقف رصيد ديروط عند النقطة ١١ بالمركز الحادى عشر.

حقق الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فوزا كبيرا بنتيجة ٥/٢ على ضيفه فريق ديروط، خلال المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن منافسات الاسبوع الثامن عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .