خالد الجندي عن فتوى"التحفيل": بعض العلمانيين يحاولون الإساءة للدين (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نسب فتوى لدار الإفتاء لم تصدر عنها، وهي تحريم التحفيل بين جماهير كرة القدم، قائلًا: "أن تنسب لأحد الأشخاص كلام لم يقوله هذه مصيبة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، لافتًا إلى أن هذه الآية كأنها غريبة وليست من القرآن لدى الجمهرة من الناس.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أهل الشر وجماعات الظلام الله يهديهم، يقوموا بنشر الشائعات فيقوم الناس بتداولها، موضحًا أن حديثه دفاع عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أحد قادة المؤسسة الدينية ورموز الأمة التي لها احترام خاص، معقبًا: "مش عارفين يزجوا بدار الإفتاء في أي فتنة، ويحاولوا اللعب بعقول الناس باستغلال دار الإفتاء".

وأضاف "الجندي"، أن مواقع التواصل الاجتماعي عالم عجيب طالما حذرنا منه، موضحًا أن مواقع التواصل قامت بتداول فتوى التحفيل على أنها صادرة عن دار الإفتاء المصرية، مشددًا على أن التيار العلماني يلتقي مع تيار جماعات الإسلام السياسي، وكلًا منهم يحاولون الإساءة للدين الإسلامي.

و نفت دار الإفتاء المصرية، الفتوى التي نشرها أحد المواقع الإخبارية والتي تحرم "التحفيل" على جمهور الزمالك، وذلك بعد تتويج الأهلي رسميًا، أول أمس الجمعة، ببطولة الدوري العام الممتاز.

ونشرت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفتوى التي نشرها أحد المواقع وعلقت عليها قائلة: "خبر كاذب".

وكان النادي الأهلي توج، أول أمس الجمعة، بلقب الدوري رقم 42، وذلك بعد فوز أسوان على منافسه التقليدي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز أسوان بهدف نظيف.

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