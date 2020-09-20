محكمة بنها الابتدائية تتلقي 172 طلب من المرشحين للنواب بالقليوبية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح للنواب بمحكمة بنها الإبتدائية باب قبول اوراق المرشحين في اليوم الرابع علي التوالي حيث تلقت اللجنة اليوم برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد امين عام المحكمة طلبات 12 مرشحا ليرتفع عدد المرشحين إلي 172 مرشحا علي مستوي المحافظة حتى الآن يتنافسون علي 16 مقعدا بـ 6 دوائر.
 
وشهدت المحكمة اليوم هدوءا شديدا بسبب إنخفاض أعداد المرشحين اليوم وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث والعميد وائل نبيل رئيس الترحيلات، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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