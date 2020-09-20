يخدم الحركة السياحية.. أبرز المعلومات عن محور شمال الأقصر

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منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكم مصر، تعهد بإنشاء شبكة من الطرق والمحاور، التى تربط بين المحافظات وبعضها البعض، والتى تخدم قطاعات الدولة المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين.



وفى إطار توجيهات الرئيس السيسى، تسعى الدولة المصرية، ممثلة فى الحكومة، إلى إنشاء شبكة طرق عملاقة، وقد نجحت فى إنجاز أعمال الكثير منها، بينما يجرى العمل فى عدد من الطرق والمحاور، التى تسهم فى الحد من الحوادث، والمحافظة على أرواح المواطنين.



ومن بين أبر المحاور التى يجرى العمل بها، محور شمال الأقصر، الذى سيساهم فى خدمة الحركة السياحية، وخصوصا الوافدة من البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه سيساهم فى تسهيل حركة المرور بالأقصر.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن محور شمال الأقصر:



- بدأ العمل فى إنشاء محور شمال الأقصر منذ عام 2008، ثم توقف لوجود عدد من العوائق، تم التغلب عليها وإزالتها خلال الفترة الماضية.



- يأتى تنفيذ المحور ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء 33 كوبرى بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة، يجرى العمل حاليا فى إنشاء 13 كوبرى منها.



- تتمثل أهمية هذه المحاور والكبارى فى أنها تسهم فى الحد من الحوادث، والمحافظة على أرواح المواطنين.



- يربط محور شمال الأقصر بين الطريق الصحراوى الشرقى، مرورا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولى، والذى يتقاطع مع طريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، مرورا بخط السكة الحديد، ووصولا إلى طريق الأقصر - مركز الزينية.



- يتم استكمال محور شمال الأقصر على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعى الغربى، والطريق الصحراوى الغربى.



- سيساهم المحور فى تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربى.



- سيساهم المحور فى خدمة الحركة السياحية، وخصوصا الوافدة من البحر الأحمر.



- يعمل المحور على تسهيل حركة المرور بالأقصر نظرا لأنه سيكون محورا بديلا لطريق المطار.



- من المقرر أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنشاء كوبرى علوى أعلى طريق مصر أسوان الشرقى "كوبري يسى" ضمن أعمال استكمال المحور.



وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، موقع محور شمال الأقصر، في بداية جولته بمحافظتى الأقصر وأسوان، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل.



ويحظى قطاع الطرق بأهمية كبرى لدى وزارة النقل، وعلى مدار 6 سنوات، تولى فيها الرئيس السيسى حكم مصر، تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق، بإجمالى أطوال 7000 كيلومتر، بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، ومن أهمها طرق وادى النطرون – العلمين، بطول 135 كيلومترا، والصعيد – البحر الأحمـر "سوهاج – سفاجا"، بطول 180 كيلومترا، وشبرا – بنها الحر، بطول 40 كيلومترا، والقوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى، بطول 90 كيلومترا، وطريق الجلالة، بطول 82 كيلومترا، والفرافرة – عين دله، بطول 90 كيلومترا، وجارٍ العمل فى المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخرى، ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، لتصبح إجمالى أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر في يونيو 2014.



كما تم التخطيط لإنشاء 21 محور كوبرى على النيل، بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014، عدد 7 محاور، هى: طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" – بنى مزار – طما – جرجا، وجارٍ العمل فى 8 محاور أخرى، هى: حلوان - عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان، ومخطط البدء فى إنشاء 6 محاور جديدة على النيل، هى: شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – أبو تيج، ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59 محورا وكوبرى على النيل بدلا من 38 محورا وكوبري قبل يونيو 2014.



وتم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية، وعند تقاطعات الطرق الرئيسية، بتكلفة 85 مليار جنيه، ومن أهمها: كبارى سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبرى وادى حجول وكوبرى الكيلو 109 على طريق القاهرة السويس الصحراوى، و5 كبارى علي طريق بنها - المنصورة، هى: إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت.



كما تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن أهمها: طريق سوهاج - قنا الصحراوى الغربى، وطريق المحلة - كفر الشيخ، وطريق طنطا - كفرالشيخ، وطريق طابا - نويبع، وطريق دمياط - كفر البطيخ، وطريق الكافورى - برج العرب، وطريق سيدى كرير - مطار برج العرب، وطريق بنها - المنصورة.