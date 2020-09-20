إشبيلية يرفض عرض مانشستر سيتي لضم كوندي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي بذل بعض المحاولات في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع الفرنسي الشاب جيوليس كوندي نجم دفاع أشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مانشستر سيتي قدم عرضاً تبلغ قيمته 55 مليون يورو أي ما يعادل 50.4 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع النجم الإسباني.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أشبيلية رفض على الفور هذا العرض، حيث أن النادي الأندلسي لا يرغب في التخلي عن النجم الفرنسي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع المدافع الفرنسي بعد تألقه مع أشبيلية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.