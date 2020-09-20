ميريام فارس تفاجئ جمهورها مازلت ألتزام بالحجر الصحي

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كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن التزامها منذ شهر فبراير حتى الآن ب الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم.





ونشرت مريام، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "بتصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠؟؟!!..وإنتوا مين بعدو ملتزم".





يشار إلي أن ميريام فارس انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.