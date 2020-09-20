بكلمات مؤثرة.. ليلي علوي تحيي ذكرة وفاة الراحل جميل راتب

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أحييت الفنانة ليلى علوي ذكرى وفاة الفنان الراحل جميل راتب، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



حيث نشرت ليلى علوي مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل جميل راتب، وعلقت عليها قائلة:" كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي، زي ما كنت الأب دايمًا ورا الكاميرا، شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن، وحشتنا يا جميل".





يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.