بكلمات مؤثرة.. ليلي علوي تحيي ذكرة وفاة الراحل جميل راتب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أحييت الفنانة ليلى علوي ذكرى وفاة الفنان الراحل جميل راتب، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

حيث نشرت ليلى علوي مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل جميل راتب، وعلقت عليها قائلة:" كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي، زي ما كنت الأب دايمًا ورا الكاميرا، شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن، وحشتنا يا جميل".


يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.

أخبار تهمك

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة فتاة الدقهلية بعد اثبات نسب الطفلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 6 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري

منذ 35 دقيقة

فايلر يحسم موقفه من رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:13 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

04:10 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

راتب مدرب الزمالك الجديد

04:00 م

كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟