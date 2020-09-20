بالبينك.. نسرين طافش تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نسرين طافش التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت نسرين طافش صورة لها عبر حسابها بإنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيك مرتدية بدلة فورمال باللون البينك ، وكتببت : الحر من ملك الأمور بأزمتها ولم تملكه وصرفها ولم تصرفه يومكم لطيف.

وتغزل بها الكثير من محبيها من خلال خاصية التعليقات وكتبت هدي الأتربي : حلاوتك.

ويعد آخر أعمال نسرين طافش "الوجه الآخر" يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، هدي الأتربي ، إسلام حافظ ، ندي موسي ومجموعة مميزة من النجوم.

الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.

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