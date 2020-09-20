محمد أنور يشيد بمسرحية "صباحية مباركة " ويهنئ أبطالها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان محمد أنور جمهوره بصورة من العرض الخاص لمسرحية صباحية مباركة ، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر أنور بالصورة برفقة صناع العمل ، وعبر عن إعجابه الشديد بها وكتب : امبارح حضرت مسرحية صباحية مباركة وضحكت لحد ما دمعت من الضحك والله .

وتابع قوله : مبروك لأستاذ أشرف عبدالباقي ومبروك لكل أخواتي النجوم "علي ربيع وأوس أوس وعم سليمان عيد وحسام داغر وسلطان وطاهر أبو ليلة وكل اللي شارك في العرض الجميل ده ، ياريت كل الناس تروح تحضر وبجد هتضحكوا من قلبكم.

ورد أوس أوس عليه قائلاً :"حبيبي نورت يا غالي وكنت واحشني جداً".

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

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