رامز أمير يستعرض مهارته في التايكوندو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان رامز أمير جمهوره جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر رامز بالفيديو وهو يستعرض مهاراته في التايكوندو وكتب : قطع في الرباط الداخلي وكسر في الشاظية ..عملتين.. 10 شهور تأهيل.

وتابع قوله :النهاردة أنا رجعت ورجعت اعمل اللي بحبه بفضل الله أولاً ثم بالإجتهاد ، أول تمرينة في التايكوندو إحساسها ميتوصفش ، كنت عامل زي الطفل اللي عاوز يعيط مش مصدق إني رجعت أخيراً ، وعدتكم إني هموت نفسي عشان أعملكم حاجة تليق بيكم ومفيش حاجة هتقف قدامي وهفضل عند وعدي طول ما فيا صحة.


يذكر أن أخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

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