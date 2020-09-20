الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ساوثهامتون 2 × 5 توتنهام الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:43 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي منذ أقل من ساعتين الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار منذ ساعة و 12 دقيقة نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج منذ ساعة و 11 دقيقة هل يستمر سواريز مع برشلونة ؟ منذ أقل من نصف ساعة عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال منذ ساعة و 24 دقيقة مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات منذ ساعة الا ربع لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة شاهر خودرو منذ 33 دقيقة يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد منذ أقل من ساعتين أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي منذ ساعتين و 21 دقيقة مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري منذ ساعتين و 48 دقيقة كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك منذ أقل من نصف ساعة مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات راتب مدرب الزمالك الجديد منذ أقل من ساعة مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا منذ حوالي 5 ساعات