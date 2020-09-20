الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - بارما 0 × 2 نابولي الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:41 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة شاهر خودرو منذ 33 دقيقة عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك منذ حوالي 7 ساعات بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي منذ أقل من ساعتين مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار منذ ساعة و 12 دقيقة كارتيرون يعلق على ولايته التدريبية في الزمالك منذ أقل من نصف ساعة مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري منذ ساعتين و 48 دقيقة مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات هل يستمر سواريز مع برشلونة ؟ منذ أقل من نصف ساعة مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات منذ ساعة الا ربع عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال منذ ساعة و 24 دقيقة أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي منذ ساعتين و 21 دقيقة قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد منذ أقل من ساعتين راتب مدرب الزمالك الجديد منذ أقل من ساعة يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج منذ ساعة و 11 دقيقة