مفاجآت عديدة فى تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:40 م
علي ماهر حلمي
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أعلن الألماني
يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لنادي ليفربول الذي سيواجه
نظيره تشيلسي بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز
" بريميرليج ".
ومن المقرر أن
تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت
القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة ليفربول
الرسمية للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي:
أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد،
فان دايك، فابينهو، روبيرتسون.
خط الوسط: هنديرسون،
فينالدوم، كيتا.
خط الهجوم: محمد
صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.