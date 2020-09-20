هل يستمر سواريز مع برشلونة ؟

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية الإيطالية أن الأوروجوياني لويس سواريز خرج مرة أخرى من تشكيلة برشلونة في بطولة كأس جوان جامبر الودية أمام إلتشي وهذا يؤكد من جديد أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد لن يعتمد عليه في الموسم المقبل وأن النجم الأوروجواياني مازال بدون مستقبل واضح.


وأفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن فكرة سواريز كانت هي الإنضمام إلى يوفنتوس ولهذا السبب سافر إلى إيطاليا يوم الخميس الماضي من أجل الحصول على جواز سفر الإيطالي والحصول على الضوء الأخضر للعب في الدوري المحلي الممتاز.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس كان قد دعا شخصياً لويس سواريز لإبلاغه بأنهم لن يقوموا بالتعاقد معه وأن هدف السيدة العجوز هو التعاقد مع البوسني إيدين دزيكو نجم روما الإيطالي.


وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن وصول دزيكو إلى يوفنتوس يغلق الباب أمام خيار من بدائل سواريز الذي يواصل تقييم العروض لكنه لا يستبعد الاستمرار في برشلونة حتى نهاية عقده في الصيف المقبل، حيث لم يكن هناك مشروع يثيره.

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