قطع المياه عن نطاق كبير من محافظة القاهرة الثلاثاء المقبل

نظرا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم،أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.





والمناطق هى : (خارجة المطرية المسلة ومتفرعاتها -جوبيان ومتفرعاتها- شارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته- منطقة الألف مسكن- منطقة الهايكستب- النزهة الجديدة).





اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الموافق 22-9-2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء 23-9-2020.





وتهيب الشركة بأصخاب المخابز والمستشفيات تدبير احتاجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة فى حالة طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



