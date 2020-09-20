لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة شاهر خودرو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أعلن الروماني رزافان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة شاهر خودرو الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

 

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

 

عبدالله المعيوف، مدالله العليان، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، أمير كردي، منصور البيشي، ناصر الدوسري، محمد كنو، محمد الكنيدري، هتان باهبري،أندري كاريلو.

 

ويتواجد على مقاعد بدلاء الهلال كلا من: تركي المطيري المهاجم، وحارسي المرمي، عبدالله البيشي، وأحمد الجبيع.

 

يشار إلى أن الهلال السعودي يحتل في المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.

 

وينطلق اللقاء عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

 

جدير بالذكر أن المسحة الخاصة بفيروس كورونا، التي أجراها المدرب الروماني اثبتت سلبيتها، بعدما كانت إيجابية، ليتواجد بشكل طبيعي في المباراة.

أخبار تهمك

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ أقل من ساعة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ 35 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج

منذ أقل من ساعة

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:13 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

راتب مدرب الزمالك الجديد

04:00 م

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

03:32 م

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟