وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة "إيجاس"

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020.









وأكد وزير البترول أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعي أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، فضلاً عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة ، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسى والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً والذى يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية.





ونوه إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.





وأكد وزير البترول على أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أداءها والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمى ، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة العاملين وضرورة الاستمرار في اجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية في جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتأمين مصادر الامدادات للسوق المحلى.





وأكد الملا على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصرى ، بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز في اطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر الامدادات بهدف الاستفادة من مواردنا من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.





ومن جانبه استعرض الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الخمس سنوات الماضية وجهود مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والزيادة التي تحققت خلال العامين الأخيرين والوصول إلى المقدرة على إنتاج 2ر7 مليار قدم مكعب غاز يومياً.





وأشار إلى أن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال العام المالي 2019 / 2020 بلغ 5 اتفاقيات بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالي ليصبح الإجمالى 8 اتفاقيات باستثمارات 934 مليون دولار ومنح توقيع 51 مليون دولار، ليصبح إجمالى الاتفاقيات السارية 37 اتفاقية وأن ذلك نتيجة نجاح استراتيجية وزارة البترول والتى أسفرت عن جذب استثمارات جديدة ودخول شركتي إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة ، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الحالية مثل بي بي وشل وتوتال ، وأضاف أنه جاري الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائي لعدد 6 اتفاقيات أخرى باستثمارات 731 مليون دولار وبإجمالى منح توقيع 14 مليون دولار.





وأشار جلال إلى أن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول تمثل فى حفر 12 بئراً استكشافياً في البحر المتوسط ودلتا النيل نتج عنها 7 اكتشافات، وفى مجال مشروعات تنمية الحقول والمحافظة على زيادة معدلات الإنتاج تم الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال عدد 4 مشروعات بإجمالي 31 بئراً وإنتاج أولى حوالى 6ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى حوالى 19 ألف برميل متكثفات يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 1ر1 مليار دولار.





وأضاف أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام بلغ إجمالى استثماراتها حوالى 1ر1 مليار دولار ويعد أبرزها استكمال المرحلة الثانية من حقل ظهر واستكمال المرحلة (9ب) من مشروع غرب الدلتا بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع كاموس بشمال سيناء واستكمال مشروع دسوق المرحلة ب ومشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم “براكش” ومشروع تنمية حقل بيجونيا التابع لشركتى الوسطاني ودانة غاز والانتهاء من أعمال انشاء خط أنابيب خبرى – القصر لشركة أباتشى ومشروعى تنمية حقل جنوب دسوق وحقل ابن يونس التابعين لشركة سى دراجون ومشروع تنمية حقل شرق جنوب أبو النجا لشركة دانة غاز.





وأشار جلال إلى أن إجمالى الاستهلاك المحلى بلغ حوالى 8ر5 مليار قدم مكعب غاز يومياً تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز و 6% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات، مشيراً إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوقف عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة.





كما أوضح أن العام 2019 / 2020 شهد استمرار الحفاظ على معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث تم توصيل حوالى 1ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام ، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز في 7 سنوات (2013 – 2020) بلغ 6ر5 مليون وحدة مقابل 5ر5 مليون وحدة في الـ 30 سنة (منذ 1980 وحتى 2013) ، ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2020 حوالى 2ر11 مليون وحدة سكنية ، هذا بالإضافة إلى التوسع في توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.





وفيما يخص مجال تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ، أشار جلال إلى أن هذا العام شهد طفرة فى تحويل السيارات وتحقيق أعلى معدل لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث تم تحويل نحو 3ر42 ألف سيارة للعمل بالغاز ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 19 محطة تموين و7 مراكز تحويل ليصل إجمالى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط 3ر318 ألف سيارة يتم تموينها من خلال 206 محطة تموين و78 مركز تحويل.





وأشار إلى تنفيذ عدة مشروعات خطوط أنابيب لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ظل الدور المهم الذى تلعبه في نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعى وخاصة محطات الكهرباء وأنه جارى تنفيذ عدة مشروعات جديدة أخرى لتدعيم وتطوير الشبكة.





حضر أعمال الجمعية المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر ومعهد بحوث البترول وهيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة والنقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ونواب رئيس إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات والمشروعات والتجارة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات والمالية والإدارية.