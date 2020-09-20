مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لتوديع لاعب جديد في صفوف الفريق ضمن التصفية التي يقوم بها المدير الفني الجديد للبلوجرانا الهولندي رونالد كومان الذي جاء ليعوض رحيل كيكي سيتين الذي أُقيل بسبب النتائج السيئة.


وبعد رحيل إيفان راكيتيش إلى صفوف إشبيلية وأصبح التشيلي أرتورو فيدال قاب قوسين أو أدنى من الرحيل صوب إنتر ميلان الإيطالي فإن البرتغالي نيلسون سيميدو إقترب من الرحيل لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.


وقال فابريزيو رومانو مراسل شبكة " سكاي سبورتس العالمية " والمسؤول عن ملف الإنتقالات أن سيميدو سيوقع على عقود إنتقاله لكتيبة نونو سانتوس خلال الساعات القليلة الماضية.


وواصل تصريحاته " تم الإتفاق مع وكيل اللاعب على كافة الشروط الشخصية حيث سيلعب بعقد حتى عام 2025 ومن ثم سيخضع للفحص الطبي الأسبوع القادم.


وأنهى " سيوجه برشلونة بوصلته نحو أياكس أمستردام الهولندي من أجل الحصول على خدمات ديست لاعب أياكس أمستردام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النيل

أخبار تهمك

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ 38 دقيقة

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ أقل من ساعة

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي

منذ ساعة و 25 دقيقة

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

" العميل السري " مفتاح برشلونة لعبور عقبة ليفربول

نجم أياكس أمستردام في برشلونة

رسمياً.. برشولة يعلن عن موعد تقديم صفقة النجم الهولندي

برشلونة يصارع أياكس امستردام على ضم سيرجينو ديست

"سيميدو" يعطل صفقة برشلونة

ميسي يرد على كيكي سيتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:13 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

راتب مدرب الزمالك الجديد

04:00 م

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

03:32 م

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟