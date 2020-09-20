نيفيل يفتح النار على ثنائي اليونايتد

فتح جاري نيفيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أن الشياطين الحمر لن يتمكنوا من تحقيق الفوز بلقب البريميرليج في ظل وجود ليندلوف وهاري ماجواير في مركز قلبي الدفاع.





وكان اليونايتد قد بدأ مبارياته في البطولة بالهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف واحد مقابل ثلاثة أمس السبت في الوقت الذي يتحمل فيه قلب الدفاع المسؤولية عن الأهداف الثلاثة كاملة.





وتحدثت بعض المصادر الصحفية عن وجود مساعي كبيرة لدى إدارة اليونايتد من أجل حسم التعاقد مع جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند لكن نيفيل يرى أن سولسكاير يقوم بالتعاقد أولاً مع قلب دفاع له مهارات وقدرات متعددة.





وأنهى نيفيل الحاصل على 8 ألقاب بريميرليج مع اليونايتد تصريحاته بأن وجود ثنائي قلب الدفاع الحالي لا يقود الفريق للحصول على اللقب لكن التعاقد مع مدافع قوي في وجود الثنائي من الممكن أن يكون الحل المؤقت.