ننشر تفاصيل زيارة وزير النقل لأسوان اليوم (صور)

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قام الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.





ووجه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة فى كافة محاور التنمية وخاصة قطاع النقل لإنشاء المحاور الطولية والعرضية والكبارى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية.





وأكد على أن ما تشهده محافظة أسوان حاليًا يجسد ملحمة للبناء والإمتداد العمرانى فى ظل المشروعات الجارية وخاصة محاور وكبارى كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليار جنيه وهو الذى جعل المسافات البينية لمحاور النيل بأسوان تتراوح ما بين 49،80 كم وحتى 17،70 كم ليساهم ذلك فى سهولة حركة نقل المواطنين والمركبات بين ضفتى النيل والحد من حوادث العبارات النيلية.





وأشار اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتوازى مع مشروع إزدواج الطريق الصحراوى حيث أن هناك سباق مع الزمن لإستكمال تنفيذ الأعمال الجارية فى المرحلة الأولى بتكلفة 540 مليون جنيه وبطول 90 كم بدءًا من أسوان وحتى وصلة الغنيمية بمركز إدفو.





وشهدت هذه المرحلة شق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال مع تنفيذ أعمال التسوية والتى تقوم بها 12 شركة، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف فيما بعد، ليساهم مشروع الإزدواج الحيوى فى تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية، لتكتمل بذلك منظومة الطريق الدولى الإسكندرية كيب تاون لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية.





وكشف أشرف عطية بأنه تم التنسيق بين وزارة النقل على وضع تصميمات حضارية للمحلات التجارية المخطط إنشاؤها بسور محطة سكك الحديد الرئيسية لمدينة أسوان بما يتواكب مع تصميمات مشروع السوق السياحي الجاري تنفيذه، فضلًا عن عرض أي مقترحات لإنشاء محلات على المحافظ قبل تنفيذها، فيما سيتم عرض مشروع إنشاء كوبري المشاه والسيارات العلوي فوق مزلقان الشيخ هارون على وزير النقل وهو الذي سيساهم في الحد من الحوادث في هذه المنطقة الحيوية.





هذا وقد أستهل وزير النقل ومحافظ أسوان جولتهم بتفقد مشروع محور وكوبرى كلابشة الحر بتكلفة 1،024 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 98 % حيث يصل طوله إلى 23 كم وعرضه إلى 21 متر ( 2 حارة مرورية بكل إتجاه ) والمحور التنموى الجديد الذى سيتم إفتتاحه قريبًا يشمل عدد 9 كبارى منها 5 كبارى رئيسية، بجانب 4 كبارى أخرى و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والمجارى المائية.





ثم أستكملت الجولة التفقدية للوزير والمحافظ بمشروع محور كوبرى دراو الجديد والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة بإجمالى تكلفة 1،356 مليار جنيه وبطول 17 كم، ويتكون من عدد 7 كبارى و3 أنفاق، كما تم تفقد مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى، لتختتم الجولة بمتابعة الأعمال الجارية فى محور وكوبرى خزان أسوان الحر بتكلفة 1،6 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية بالرابخ.