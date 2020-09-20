أوزبكستان: وفاة نائب رئيس الوزراء بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أوزبكستان، اليوم الأحد، وفاة نائب رئيس الوزراء أوكتام بارنويف، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقد أفادت غرفة إدارة أزمة كورونا لدى حكومة أوزبكستان، بأن المسؤول توفي عن عمر 56 سنة "بسبب مضاعفات المرض الناجم عن فيروس كورونا".

وذكرت وزارة الصحة في أوزبكستان، أواخر شهر يوليو الماضي، أن بارنويف أدخل المستشفى بعد الكشف عن إصابته بكورونا، وعلم لاحقا أنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة طشقند، ثم في ألمانيا.

ويذكر أن بارنويف، يشرف في الحكومة الأوزبكستانية على قطاع الزراعة والغذاء.

ومنذ تسجيل الإصابة الأولى بكورونا في أوزبكستان، في 15 مارس، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 51235، توفي من المصابين 429 شخصا، وتماثل للشفاء 47271 شخصا. وتراجعت وتيرة الإصابات اليومية الجديدة في شهر أغسطس الماضي من 600-700 إلى 200-300 حالة، لكن منحنى الإصابات عاد إلى الارتفاع في الشهر سبتمبر الحالي.