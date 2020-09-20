عُمان تحتل المركز الرابع عربياً في مؤشر رأس المال البشري
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:47 م
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حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربياً والـ 64 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري في العالم لعام 2020، والذي أصدره البنك الدولي. وأظهر المؤشر الذي نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، أن معظم البلدان قد أحرزت تقدماً مطرداً في بناء رأس المال البشري للأطفال في فترة ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تحقيق أكبر الخطوات في البلدان منخفضة الدخل.
وأشار المؤشر إلى أنه بسبب تأثير الوباء كان معظم الأطفال - أكثر من مليار طفل - خارج المدرسة ويمكن أن يخسروا في المتوسط، نصف عام من الدراسة، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي إن الوباء يعرض للخطر التقدم المحرز في العقد في بناء رأس المال البشري ، بما في ذلك التحسينات في الصحة، ومعدلات البقاء على قيد الحياة، والالتحاق بالمدارس.
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