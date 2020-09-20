نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد عن وجود مفاوضات جدية بين إدارة وولفرهامبتون الإنجليزي ونظيرتها في نادي برشلونة الإسباني لإبرام واحدة من الصفقات القوية.

وقالت شبكة الكادينا سير أن وولفرهامبتون قد عرضاً جديداً لنادي برشلونة يوم أمس السبت من أجل ضم اللاعب البرتغالي.

وأكملت أن برشلونة جاهز لقبول هذا العرض تماماً وذلك لتسهيل عمليات البيع والتخلص من اللاعبين الغير مرغوب في تواجدهم بالفريق.

حيث يراقب كومان الكثير من اللاعبين مثل سيرجينيو ديست لاعب أياكس الذي لاقى إهتمام كبير من جانب يوفنتوس وبايرن ميونخ.

لكن البلوجرانا ينتظرون الحصول على مبلغ رحيل سميدو ولن يكون أقل من 30 مليون يورو لإتمام الصفقة من أجل التعاقد مع ديست.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

منذ ساعة

راتب مدرب الزمالك الجديد

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 25 مارس.. ميسي يطالب برحيل هذا اللاعب ويقدم صفقة كبري لريال مدريد

برشلونة يقترب من ضم نجم أياكس

ليفربول يفاجئ برشلونة في الصفقة المنتظرة

أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. ميسي يطالب بضم المرعب وبيع المنبوذ وريال مدريد يقدم صفقة عملاقة للبرسا

أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. الكشف عن مخطط إبعاد ميسي عن الكرة الذهبية والبرسا يخطط لأكبر صفقة صيفية

أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. الصفقة الخيالية تقترب من البرسا ونجم البلوجرانا يطالب بضم نجم ريال مدريد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:13 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن سما المصري بقضية سب ريهام سعيد

الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

03:44 م

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال

03:32 م

راتب مدرب الزمالك الجديد

04:00 م

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟