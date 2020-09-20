عالم أزهري: الإخوان لا يعرفون عن الإسلام سوى اسمه فقط (فيديو)

قال الدكتور عبد الله النجار، أحد علماء الازهر الشريف، إن جماعة الإخوان ترتدي ثوب الإسلام ولا تعرف عن الإسلام سوى اسمه فقط، وتستغل كثير من ضعاف الثقافات باسم الإسلام.





وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان هم من قال عنهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَل، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ"، مشددًا على أن الإخوان تقوم بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب المستمرة والأقاويل الغير محققة وغير الفعلية، وتغليب الظنون الكاذبة لإلباس الحقائق على بعض الشباب.





وتابع، أن الدولة تقف بالمرصاد لهؤلاء دائمًا وأبدًا، كلما وردت شائعة من الشائعات تقوم الدولة والإعلام بإظهار حقيقة هذه الشائعة حتى لا يقع الشباب فريسة لهؤلاء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ"، مشددًا على ضرورة أن يقوم الجميع بتغليب اليقين والعقل وما تراه العين وما يحدث من إنجازات بجميع الملفات في توقيت واحد داخل الدولة المصرية.





ومن ناحية أخرى، كان قد قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.





وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".





وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".





وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة"





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».





واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.



