في اليوم العالمي للسلام.. أول معاهدة سلام في التاريخ كانت مصرية

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فى 21 سبتمبر 1981 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عمل يوم عالمي للسلام لتعزيز قيم السلام بين شعوب العالم وتوجد بالأمم المتحدة أقدم معاهدة السلام وقعتها مصر مع دولة الحيثين فما هى هذه المعاهدة التى مازالت تمثل أساسا لكل المعاهدات الدولية؟.



قال مجدي شاكر كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار، إنه بعد معركة قادش الشهيرة التى قادتها مصر بقيادة بطلها الملك رمسيس الثاني ضد مملكة الحيثين فى بلاد الشام فى اطار الصراع الدائر بينهما وقعت الدولتين معاهدة سلام أعتبرت أول معاهدة سلام فى العالم وأن سبقتها بعض المحاولات.



وتابع، بـادر الحيثيون على حد قول المصادر المصــرية، فأوفــد ملكهم خاتوسيـلي رسولي إلى قصر جلالة الملك رمسيس في عاصمته طيبة وعرض الرسـولان على الملك مشروع معاهدة تحالف بين مصر وخاتي، وكان المشروع مسجلًا بالخط المسـماري على لوحة من الفضة باسم خاتوسيلي فقبله الملك رمسيس من حيث المبدأ وكتب رجاله نصًّـا آخر باللغة المصرية على لوح من الفضـة أيضًا، قد يكون متفقًا مع المشروع الخاتي أو معـدلًا عنه تعديلًا يسيرًا بعد اتصالات أخـرى وقع الملكان على المعاهدة حوالي عام ١٢٧٤ق. م.



وربما وقعت المـلكتان عليها أيضًا، وبدأ حين ذاك عهد جديد وتضمنت المعاهـدة دلالات ومبادئ دولية بارزة، كان منها أن أشـارت في مقدمتها إلى علاقات ود قديمة ربطت بين مصر والحيثيين، ويحتمل أنها عنت بها فترتي الهــدنة ربما تعنى احتمال حدوث إحداهما في عهد حور محب وحدوث الأخــرى في عهد الملك سيتي الأول، أو عنت بها فترات تبادل الهـدايا والرسائل بين الفريقين في عهد تحوتمس الثالث وعهد أمنحوتب الثالث وبداية عهد ولده آخناتون.



وتعهد كل من الطرفين المتعاهدين:-

1-بنجدة الطرف الآخر بعسكره إذا وقع اعتداء مسلح على دولته، ولم تتعد المعاهدة هذا التحالف الدفاعي الثنائي إلى تحالف هجومي على دولة ثالثة.



2- تعهد كل من الطرفين بألا يأوي الخوارج الفارين من بلد الطرف الآخر وأن يعيدهم إليه أيًّا ما كانت مراتبهم الاجتماعية وسواء أكانوا من العظماء أو من العوام، بشرط عدم التنكيل بهم "بالقتل " أو التعرض لأولادهم. ويعتبر هذا الشرط أقدم تصوير معروف لأوضاع اللاجئين السياسيين في العالم القديم.



3-تعهدت كل دولة من الدولتين بعدم الاعتداء على حدود الأخرى، وهي حدود لا ندرى خطوطها الحقيقية في شمال الشام.



4-تحترم كل منهما كيان الأخرى على قدم المساواة معها، دون أن تدعي إحداهما سيطرة على أختها أو تدعي أفضلية عليها، وكان في ذلك ما فيه من محاولة التخلي عن التعصب الجنسي القديم، وهي محاولة لم تسبقها فيما نعلم غير محاولة غير مقصودة في عهد أمنحوتب الثالث حين تقبل لفظ الأخوة من أمراء الشرق وملوكه وخاطبهم بها، ومحاولة أخرى في عهد آخناتون حين اعترف للشعوب كلها بحق الحياة في ظل معبوده الواحد.



5-نقشت المعاهدة من نسختين على لوح من الفضة ووصل الينا منها نسخة من الطين نجا في العاصمة الحيثية حاتوسا Hattusa الموجودة جغرافيا في تركيا الأن ، ومعروضة في متحف الآثار في إسطنبول. وهناك نسخة طبق الاصل لمعاهدة قادش معلقة في المقر الدائم للأمم المتحدة كأول معاهدة سلام مكتوبة وموثقة في التاريخ.



5-في خاتمتها وضع كشهود ألفًا من الأرباب والربات المصريين وألفًا من الأرباب والربات الحيثيين، وذلك مما ينم عن استعداد كل من الدولتين لاحترام آلهة الدولة الأخرى، واستعدادهما لعهد تسامح ديني جديد، وهو تسامح رضي المصريون بمثله فيما بينهم وبين النوبيين وفيما بينهم وبين أهل الشام منذ عهود قديمة، ولكنهم لم يرتضوه فيما يبدو مع دولة خارجية أخرى قبل هذه المرة، إلا مع دولة الميتان لفترة قليلة حينما ربطت بينهما روابط الود والمصاهرة.



واستطاعت المعاهدة أن تحقق أغراضها، فساد السلام. كلام بين الدولتين، وتبودلت الرسائل بين الملكين، ودلت الألواح الحيثية على أن الملك رمسيس أرسل ما لا يقل عن ثماني عشرة رسالة إلى خاتوسيلي وإلى زوجته تودوخيبا التي يحتمل أنها لعبت دورًا فعالًا في سياسة زوجها. وأضاف النص الحيثي للمعاهدة في نهايته وصول التهاني بعقدها من زوجة رمسيس ومن أمه. وعاد توازن القوى في الشرق القديم إلى حال مستقرة، وتوقفت من جرائه أطماع آشور إلى حين.