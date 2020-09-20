النيابة تكشف تفاصيل واقعة دهس مقطورة لـ7 سيارات أمام مستشفى حلوان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:40 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل حادث تصادم سائق سيارة مقطورة بدهس 7 سيارات امام مستشفي حلوان العام والذي اسفر عن أصابة 4 اشخاص بكدمات وجروح، أن عدم وجود فرامل في سيارة المقطورة كان سبب وراء الحادث.

وتبين من التحقيقات أن ال7 سيارات كانت ملاكي وبينهم سيارة ميكروباص كما أستعلمت النيابة العامة في وقت سابق، عن الحالة الصحية للمصابين وإرسال تقرير وافي بالحالة الصحية تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.

البداية عندما تلقي مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري أمام مستشفى حلوان العام، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق مقطورة بدهس واصطدامه بـ7 سيارات.

وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسيب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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