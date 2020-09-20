وزير النقل يتابع تنفيذ 3 محاور على النيل بمحافظة أسوان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير استكمال أعمال رفع كفاءة احد قطاعات طريق أرمنت الواحات الصحراوي الغربي بطول 18 وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37كم.


حيث التقى الوزير بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع.

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة الأعمال النهائية لمحور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي- كوبرى الطريق الزراعى الغربي – كوبري أعلى نهر النيل –كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير - كوبري على الطريق الزراعي الشرقي ) وحيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 98% وسيتم الانتهاء من كافة الاعمال قبل نهاية هذا الشهر ليتم افتتاحه خلال الفترة القادمة مع اربعة محاور أخرى.

و أكد الوزير على سرعة تبطين كافة الترع المتقاطعة مع المحور ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة معه بالإضافة إلى القيام بأعمال تكريك مجرى النيل أسفل المحور..كما وجه الوزير بأن تكون كافة التشطبيات النهائية للمحور على أعلى مستوى خاصة مع أهميته فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) مشيرا الى انه يتم تنفيذ 3محاور على النيل في محافظة أسوان وهي كلابشة ودراو ومحور بديل خزان أسوان

ثم تفقد الوزير معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 18كــم، والذي يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كبارى منها عدد ( 4 ) كبارى رئيسية وهي ( كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 متر - كوبرى النيل بعرض 25 متر - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر - كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر )، وعدد ( 3) كباري على الترع والمصارف وهي( كوبري الشيخ فضل - كوبري الطوايسة - كوبري ترعة دراو ) بالاضافة الى عدد (2) نفق وتابع الوزير أعمال تنفيذ الكباري والأنفاق بالمشروع موجها قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشــرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعــى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان.

ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من اسوان حتى ادفو بطول 100كم والتي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطويرطريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات والذي تم تقسميه الى 4 مراحل حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة الى أنه سيكون جزءًا من محور القاهرة كيب تاون.



وفي ختام جولته تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى يبلغ تكلفته 1.6 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية(2كوبري+ نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050متر بالإضافة الى نفق وكوبرى الطريق الصحراوي الغربي واعمال طرق بطول 3.3 كم حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرساني وطالب الوزير بتنفيذ كافة الاعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.


لافتًا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان - برنيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى (القاهــرة – أسوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أسوان أبــــو سمبــل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم.
وزير النقل يتابع تنفيذ 3 محاور على النيل بمحافظة أسوان
وزير النقل يتابع تنفيذ 3 محاور على النيل بمحافظة أسوان
وزير النقل يتابع تنفيذ 3 محاور على النيل بمحافظة أسوان
وزير النقل يتابع تنفيذ 3 محاور على النيل بمحافظة أسوان

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