مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.32% في ختام التعاملات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:20 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.32% رابحاً 26.73 نقطة ليغلق عند مستوى 8364.61 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.65% رابحاً 336.48 نقطة ليغلق عند مستوى 13057.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 439.6 مليون سهم بقيمة 10.8  مليار ريال.
 

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.10%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.07%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي.
 

وقفز 137 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 2.42%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.05%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 818.7 مليون ريال سعودي.

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