مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.32% في ختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 26.73 نقطة ليغلق عند مستوى 8364.61 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.65% رابحاً 336.48 نقطة ليغلق عند مستوى 13057.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 439.6 مليون سهم بقيمة 10.8 مليار ريال.





وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.10%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.07%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي.



