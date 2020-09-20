الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:44 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي خلاف
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حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع مدافع الرجاء المغربي بدر بانون،  لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية (الميركاتو).

الأهلي ينهي صفقة بدر بانون

كشفت مصادر صحفية أن بدر بانون وقع اليوم للنادي الأهلي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، بعدما جرى الاتفاق على كافة البنود الشخصية بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن الرجاء وافق على رحيل بانون للأهلي مقابل مليوني دولار، وسيتنازل المدافع صاحب الـ 26 عاما عن بعض المستحقات الخاصة به لإدارة الرجاء لتسهيل انتقاله.

وأتمت المصادر أن صفقة انتقال بانون ستكون الأغلى في تاريخ المدافعين المغاربة داخل القارة السمراء.

وسيحصل اللاعب على مليون دولار سنويا مع الأهلي، مما سيجعله من أغلى المدافعين في القارة السمراء، ويقترب من راتب علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.

وفي سياق آخر يستعد الرجاء المغربي لمنافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، بينما سيواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي.



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رياضة بدر يانون المقابل الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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