مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.02% بختام أولي جلسات الأسبوع
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:16 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.02% خاسراً 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 272.2 مليون سهم محققة ما قيمته 231.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4247 صفقة لعدد 35 سهماً.
وهبطت بسوق دبي المالي اليوم قطاعي البنوك والاستثمار بنسبة 0.7%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.95%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاعي الخدمات والعقارات بنسبة 1.08%، 0.33%، على التوالي.
وقفز 20 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.93%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 7.14%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم شركة إعمار للتطوير قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة بقيمة 30.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 5.37%.
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