ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:14 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% رابحاً 57 نقطة ليغلق عند مستوى 5504.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% رابحاً 65.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6075.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% رابحاً 40.5 نقطة ليغلق عند  مستوى 4372.93 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03% رابحاً 44.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4417.49 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 429.6 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة.


 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاعي النفط والغاز والمواد الأساسية بنسبة 0.51%، 0.15%، على التوالي.

 
وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 20.92%، يليه سهم مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 15.79%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 10.61%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.38% يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 3.85%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 3.33%.

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