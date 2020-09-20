تباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات .. و"السوقي" يربح 802 مليون جنيه









أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ،حيث قلص المؤشر الرئيسي لبعض خسائره بدعم مشتريات من المؤسسات العربية على الأسهم القيادية مع استمرار المؤشر السبعينى على أداءه الصاعد لمستويات جديدة بمشتريات الافراد بكافة فئاتهم و تألق العديد من الاسهم المضاربية و الخبرية و أهمها سهم الحديد و الصلب مع تباين الأنباء عن فصل نشاط الشركة عن المناجم .





وربح رأس المال السوقي 802 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.890 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 1972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة.









وبختام الجلسة ، ارتفع قطاع الحليج مع الاقتراب من تنفيذ عرض الاستحواذ بقيمة 50 جنيه لسهم النيل لحليج الاقطان بارتفاع نسبة المعروض من الاسهم عن الحد الأدنى لتنفيذ الصفقة ، و هو ما أعاد النظر فى تدنى أسعار باقى أسهم القطاع فيما ارتفعت أسهم الموارد الأساسية و بالأخص الحديد مع ترقب الاعلان عن تخفيض فى أسعار الغاز للمصانع.