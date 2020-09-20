نور الدين: كفرالشيخ الأولى في إتاحة سداد قيمة التصالح إلكترونيًا (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة تم تخفيض قيمة متر التصالح بمخالفات البناء من 40-25% للأجزاء التي تعاني من حالات اقتصادية.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك سعر موحد للتصالح بمخالفات البناء بالقرى والنجوع والعزب 50 جنيه للمتر، مما تسبب في حدوث ضغط على المراكز التكنولوجية التي يتم تقديم طلبات التصالح بها، مما دفع لمد ساعات العمل.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وإيجاد 88 مدرسة مربوطة على شبكة الانترنت للعمل كمراكز تكنولوجية مصغرة، وأصبح هناك 97 مركز تكنولوجي يتلقى طلبات التصالح، إلى جانب افتتاح خدمة البوابة الحكومية للمحليات منظومة التصالح، لتقديم طلب التصالح من المنزل أو العمل او أي موقع، مشددًا على أن كفر الشيخ المحافظة الوحيدة التي تتيح دفع قيمة التصالح الكترونيًا بوسائل الدفع المختلفة.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 3 ساعات

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

12:58 م

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

02:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟