نور الدين: كفرالشيخ الأولى في إتاحة سداد قيمة التصالح إلكترونيًا (فيديو)

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة تم تخفيض قيمة متر التصالح بمخالفات البناء من 40-25% للأجزاء التي تعاني من حالات اقتصادية.



وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك سعر موحد للتصالح بمخالفات البناء بالقرى والنجوع والعزب 50 جنيه للمتر، مما تسبب في حدوث ضغط على المراكز التكنولوجية التي يتم تقديم طلبات التصالح بها، مما دفع لمد ساعات العمل.



وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وإيجاد 88 مدرسة مربوطة على شبكة الانترنت للعمل كمراكز تكنولوجية مصغرة، وأصبح هناك 97 مركز تكنولوجي يتلقى طلبات التصالح، إلى جانب افتتاح خدمة البوابة الحكومية للمحليات منظومة التصالح، لتقديم طلب التصالح من المنزل أو العمل او أي موقع، مشددًا على أن كفر الشيخ المحافظة الوحيدة التي تتيح دفع قيمة التصالح الكترونيًا بوسائل الدفع المختلفة.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري