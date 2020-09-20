محافظ القليوبية يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماع مع اللواء هشام السوداني مدير متابعة المشروعات القوميه بمجلس الوزراء، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة. 

حضر الاجتماع، اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، ومديري الصحة، الطرق، الري، الأبنية التعليمية، أملاك الدولة، وشركه المياه، والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، المكتب الفني، وإدارة المشروعات، وبعض وممثلي القطاعات الخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الحكومة للدفع بالمشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة لتدخل الخدمة لكي يستفيد منها المواطنون. 

وأكد المحافظ، أن ملف المشروعات في مقدمة مهام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، من خلال خطة عملية تتضمن العمل الميداني المتواصل للوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وذلك من خلال لجان ميدانية من القطاعات المعنية، بجانب لجان مختصة من المحافظة لتتكامل كافة الجهود بهدف الوصول إلى خطوات عملية يسفر عنها تذليل المعوقات، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تعقد بشكل دوري مع كافة الجهات المعنية لمتابعة المشروعات وبحث المعوقات ومناقشة الحلول. 

وناقش المحافظ خلال الإجتماع موقف تلك المشروعات، ونسب التنفيذ، كما ناقش أيضا المشكلات والمعوقات التي تعترض التنفيذ أو بدء الأعمال في مشروعات أخرى، حيث أكد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على ضروة الإلتزام بالجدول الزمني للخطة الإستثمارية بالمحافظة، والتعاون والتنسيق المستمر لإنهاء تلك المشروعات وتسليمها حيث تعد من المشروعات المحورية والهامة التي يحتاج إليها المواطن في القليوبية. 

وأضاف الهجان أنه سيجرى عقد إجتماع دوري بحضور جميع الأطراف المعنية لمراجعة ومتابعة تلك المشروعات، والتنسسيق، والتجهيز للبدء في مشروعات أخرى يجرى إدراجها بالخطة الإسثمارية المقبلة وذلك في إطار حرص المحافظة على تكامل الخدمات وتحسين جودتها، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030 تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

أخبار تهمك

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 3 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

12:58 م

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

02:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟