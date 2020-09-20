محافظ القليوبية يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماع مع اللواء هشام السوداني مدير متابعة المشروعات القوميه بمجلس الوزراء، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة.





حضر الاجتماع، اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، ومديري الصحة، الطرق، الري، الأبنية التعليمية، أملاك الدولة، وشركه المياه، والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، المكتب الفني، وإدارة المشروعات، وبعض وممثلي القطاعات الخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الحكومة للدفع بالمشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة لتدخل الخدمة لكي يستفيد منها المواطنون.





وأكد المحافظ، أن ملف المشروعات في مقدمة مهام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، من خلال خطة عملية تتضمن العمل الميداني المتواصل للوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وذلك من خلال لجان ميدانية من القطاعات المعنية، بجانب لجان مختصة من المحافظة لتتكامل كافة الجهود بهدف الوصول إلى خطوات عملية يسفر عنها تذليل المعوقات، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تعقد بشكل دوري مع كافة الجهات المعنية لمتابعة المشروعات وبحث المعوقات ومناقشة الحلول.





وناقش المحافظ خلال الإجتماع موقف تلك المشروعات، ونسب التنفيذ، كما ناقش أيضا المشكلات والمعوقات التي تعترض التنفيذ أو بدء الأعمال في مشروعات أخرى، حيث أكد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على ضروة الإلتزام بالجدول الزمني للخطة الإستثمارية بالمحافظة، والتعاون والتنسيق المستمر لإنهاء تلك المشروعات وتسليمها حيث تعد من المشروعات المحورية والهامة التي يحتاج إليها المواطن في القليوبية.



