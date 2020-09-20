التشيك تتوقع عجزا بـ 5 مليارات دولار في موازنة 2021

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
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أفاد التقييم الأولي لوزارة المالية في جمهورية التشيك بأن العجز المتوقع في موازنة 2021 يصل إلى 116 مليار كرونة (5 مليارات دولار) أي ما يزيد قليلا عن خُمس العجز المخطط له هذا العام ، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن مسودة وثيقة.

وقالت وزيرة المالية، ألينا شيلروفا، إن الحسابات الأولية لا تشمل تأثير الانخفاض المخطط له لضريبة الدخل الشخصي، التي تتوقع الوزارة أنها ستخفض الإيرادات بنحو 74 مليار كرونه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن شيلروفا ورئيس الوزراء أندريه بابيس سيبحثان إعدادات الموازنة مع الرئيس ميلوس زيمان غدا الأحد.

وعلى غرار الكثير من الدول حول العالم، تستخدم جمهورية التشيك حزمة تحفيز مالي غير مسبوقة لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا.

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