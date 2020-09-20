الكهرباء : 700 ألف مواطن تقدموا بطلبات الحصول على العداد الكودي

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك طلب متزايد من المواطنين على تسجيل في المنصة الالكترونية الخاصة بالحصول على العداد الكودي للوحدات السكنية التى يتم تحديدها معدلات استهلاكها بنظام الممارسة.





وتابعت الوزارة في بيان لها، "أنه منذ تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل طلبات المواطنين الراغبين للحصول على العداد الكودي وحتى اليوم 20 سبتمبر، فإنها نجحت في تلقي نحو 700 ألف طلب، مشيرة إلى أن عدد زائرين المنصة يوميا يصل إلى نحو 60 ألف زائر .





وأوضحت الوزارة أن طلبات التحويل للعديد الكودي بدلا من نظام الممارسة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، مؤكدة أن المنصة تعمل أيضاً في استقبال عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة لتقديم الطلبات للوحدات السكنية التى تعتمد على نظام الممارسة للحصول على العداد الكودي، ليعطي لها مميزات كثيرة لا تتمتع بها في نظام الممارسة من ضمنها احتساب معدلات استهلاك الكهرباء بطريقة عادلة، وضمان أمان التوصيلات الكهربائية التى تدخل لها، بالإضافة إلى طلب اعطال الكهرباء في حالة إنقطاع التيار وه، مشيرة إلى أن التحول إلى العداد الكودي ليس سند في ملكية الوحدة، أو اعتباره كإجراء لترخيص الوحدة إذا كانت مخالفة.