الكهرباء : 700 ألف مواطن تقدموا بطلبات الحصول على العداد الكودي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك  طلب متزايد  من المواطنين على تسجيل في المنصة  الالكترونية الخاصة  بالحصول على العداد الكودي للوحدات السكنية التى يتم تحديدها معدلات استهلاكها بنظام الممارسة.


وتابعت الوزارة في بيان لها، "أنه منذ تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل طلبات المواطنين الراغبين للحصول على العداد الكودي وحتى اليوم 20 سبتمبر، فإنها نجحت في تلقي نحو 700 ألف طلب، مشيرة إلى أن عدد زائرين المنصة يوميا يصل إلى نحو 60  ألف زائر .


وأوضحت الوزارة أن طلبات التحويل للعديد الكودي بدلا من  نظام الممارسة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، مؤكدة أن المنصة تعمل أيضاً في  استقبال عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة لتقديم الطلبات للوحدات السكنية التى تعتمد على نظام الممارسة للحصول على العداد الكودي، ليعطي لها مميزات كثيرة لا تتمتع بها في نظام الممارسة من ضمنها احتساب معدلات استهلاك الكهرباء بطريقة عادلة، وضمان أمان التوصيلات الكهربائية التى تدخل لها، بالإضافة إلى طلب اعطال الكهرباء في حالة إنقطاع التيار وه، مشيرة إلى أن التحول إلى العداد الكودي ليس سند في ملكية الوحدة، أو اعتباره كإجراء لترخيص الوحدة إذا كانت مخالفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الكهرباء الكهرباء اخبار الكهر باء اليوم

أخبار تهمك

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

شروط وخطوات تركيب "عداد الكهرباء الكودي" والمستندات المطلوبة

أكثرهم من القاهرة.. 60 ألف زائر للمنصة الإلكترونية للكهرباء فى يومها الأول

الكهرباء توضح طريقة استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

الكهرباء لـ مقدمي العداد الكودي: بياناتكم مؤمنة

متحدث الوزارة: الطائرات الورقية تتسبب في أعطال الكهرباء ووفاة المواطنين (فيديو)

"خطوة خطوة".. تعرف على شروط تركيب عداد الكهرباء الكودى والمستندات المطلوبة والخطوات المتبعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

12:58 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

02:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟