17.8 تريليون يوان حجم صناديق الاكتتاب العام في الصين

بلغ حجم صناديق الاكتتاب العام في الصين 17.8 تريليون يوان (نحو 2.63 تريليون دولار) بنهاية (أغسطس) الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن جمعية إدارة الأصول الصينية.









وأظهرت أحدث الأرقام زيادة بواقع 0.62 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في نهاية (يوليو) بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية. وذكرت الجمعية، أن صناديق الاكتتاب العام تديرها 129 شركة لإدارة الصناديق، من بينها 85 شركة محلية والباقي شركات مشتركة.









وتوسعت أعمال إدارة الأصول في الصين بوتيرة أبطأ خلال الأعوام الأخيرة مع تشديد السلطات اللوائح لاحتواء المخاطر الناجمة عن منتجات إدارة الثروات.









وفي عام 2017، تم اعتماد مسودة مبادئ توجيهية توحد القواعد المتعلقة بمنتجات إدارة الأصول التي تصدرها كافة المؤسسات المالية، مطالبة إياها بوضع أسقف محددة للرافعة المالية. إلى ذلك، بلغ العدد التراكمي لتسجيلات العلامات التجارية السارية في الصين 28.23 مليون قطعة حتى (أغسطس)، وفقا للمصلحة الوطنية للملكية الفكرية.





وقالت المصلحة إن الصين دأبت على تسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية لتقديم خدمة أفضل لكيانات السوق. وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية 6.03 مليون قطعة، بزيادة قدرها 20.98 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وقال ياو كون، نائب مدير مكتب العلامات التجارية، إن قطاع العلامات التجارية يعد جزءا رئيسا من حقوق الملكية الفكرية، يربط بين الابتكار وريادة الأعمال في السوق، مضيفا أن مستوى تسهيل عميلة تسجيل العلامات التجارية مهم لكيانات السوق.









وأوضح ياو أنه منذ عام 2016، دأبت الصين على تنفيذ سلسلة من إجراءات الإصلاح لتعزيز تنمية قطاع العلامات التجارية من خلال تطوير قنوات الطلبات وتعزيز كفاءة مراجعات الطلبات وتحسين الخدمات العامة.









من جهة أخرى، شهد معرض بكين الصين الدولي الـ23 للتكنولوجيا الفائقة أمس الأول، توقيع 20 مشروعا للعلوم والتكنولوجيا بقيمة إجمالية قدرها 16.3 مليار يوان (نحو 2.4 مليار دولار).





وتركز المشاريع الموقعة على السلاسل الصناعية الراقية والصناعات المتقدمة رفيعة المستوى، بما في ذلك المجمع الصناعي للمعدات الأساسية للدوائر المتكاملة التابع لشركة مجموعة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات، ومرافق البحث والتطوير التابعة لشركة (جي دي.كوم) الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، ومجمع صناعي لإنترنت الأشياء. ويجمع بعض المشاريع بين الابتكار التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك مقر شركة سيارات الطلب بالأجرة لعلامة "هونجتشي" الشهيرة التابعة لشركة "فاو" الصينية لصناعة السيارات، ومشروع إنتاج ضخم لتوربينات الغاز المصغرة.









واجتذبت دورة المعرض الحالي 11 منظمة دولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، وأكثر من 800 مؤسسة علمية وتكنولوجية محلية وأجنبية.









وانطلقت الدورة الأولى للمعرض في عام 1998، وشهدت دوراته الـ22 السابقة، مشاركة أكثر من 37 ألف مؤسسة صينية وأجنبية، وتوقيع أكثر من 5600 عقد واتفاقية وخطاب نوايا بقيمة 1.04 تريليون يوان.



